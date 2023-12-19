شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النقل لـ”اليوم“: مرافق للسائق وزر إيقاف في نهاية الحافلة للحد من "نسيان الطلاب" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير فرع الهيئة العامة للنقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس أحمد الزهراني لـ"اليوم"، أن اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي تضمنت اشتراطات واجب توفرها للحد من نسيان الطلاب أو وقوع حالات وفاة، من ضمنها وجود مرافق للسائق تتوافر فيه الاشتراطات مثل ألا يقل العمر عن 18 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة خلو من السوابق، وأن يكون حاصلاً على دورة إسعافات أولية معتمدة، واجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة، واجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل شرح اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي واشتراطات الحصول على الترخيص في غرفة جدة بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للنقل بمنطقة مكة المكرمة.

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وقال الزهراني، إن من ضمن الاشتراطات إضافة زر لإيقاف المركبة في نهاية الحافلة تجبر السائق عند نهاية الرحلة الذهاب لها وذلك للتأكد من وجود أي طفل قبل إطفاء المحرك.

وأضاف: ”في حالة وقوع وفاة تتحمل الشركة الناقلة ذلك وفقاً للقانون“.

إتاحة الاستثمار

وأشار الزهراني إلى أن هناك إمكانية التعاقد مع المشغلين للنقل التعليمي، كما أن المجال متاح للاستثمار في النقل للراغبين، وهناك العديد من القنوات المتاحة لشراء وتجديد الحافلات القديمة سواء عن طريق التأجير أو التأجير المنتهي بالتمليك أو شرائها. وذلك رداً على استفسارات المدارس الأهلية التي طالبت الهيئة بتقليص أعداد الحافلات وأعمارها خصوصاً في المدارس التي تعتبر صغيرة ولا تحتاج للحد الادنى المسموح بممارسة النشاط وهو ال 5 حافلات مبينين أن خدمة النقل يقدمونها كميزة جذب للعملاء كما أنها تعد احد روافد الدخل لها.

من جانبه، أوضح مشرف العمليات الرقابية في الهيئة عبدالرحمن الحربي، أن اللائحة تضمنت 81 مخالفة لتحقيق الأمن والسلامة وتحقيق الامتثال والالتزام للاشتراطات التي تضمن سلامة الطالب أو الطالبة.

وشددت لائحة النقل التعليمي بضرورة ألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة 10 سنوات، والعمر التشغيلي للسيارة 5 سنوات من سنة الصنع، مع ضرورة الناقل من إبرام عقد نقل مع الراكب أو ولي أمره، أو الجهة التعليمية، أو الجهة المشرفة على النقل التعليمي الحكومي قبل ممارسة النشاط، لتحديد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين الأطراف.

وحددت اللائحة 3 أنواع للمركبات يمكن للمرخص استخدامها في النقل التعليمي، وتشمل: السيارات التي لا تقل مقاعدها عن 7 مقاعد ولا يزيد عن 9 مقاعد، والحافلات الصغيرة التي لا تزيد سعتها عن 15 راكباً، والحافلات الكبيرة التي تزيد سعتها عن 15 راكباً.