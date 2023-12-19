من المحاربين القدامى.. معمر سعودي يروي ذكرياته في حرب 48 بفلسطين

منذ عهد المؤسس، الملك عبد العزيز، تظل السعودية وفية لقضية فلسطين، وقد أرسلت أبناءها للمشاركة في الحرب ضد العدوان الصهيوني. هذا ما صرح به جندي سعودي يبلغ من العمر ما يزيد عن المائة عام. ولا تزال السعودية تحتفظ برغبتها في تحرير القضية الفلسطينية، وتعتبرها من أولوياتها التاريخية. يتذكر فلاح الشراري، المحارب السعودي من شمال المملكة، حرب فلسطين التي تطوع فيها للدفاع عن الفلسطينيين في عام 1948، ولا يمكن لذاكرته أن تنسى اللحظة التي تطوع فيها للمشاركة في الجيش الفلسطيني.

فلاح الشراري، الذي يبلغ من العمر 120 عامًا، عاش في عهد الملك عبد العزيز آل سعود، والتقاه في الطائف. ويشارك تجربته في الحرب ضد إسرائيل مع “العربية نت”. وقال: “علمنا بالحرب في فلسطين وقمنا بالمشاركة بعد موافقة الدولة، وبعد ذلك تم توجيه المجموعات بأمر من الملك عبد العزيز رحمه الله”. وأضاف أن السعودية تقف إلى جانب فلسطين منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز وحتى اليوم، وقد أرسلت أبناءها للمشاركة في الحرب ضد إسرائيل، على الرغم من بدائية الأسلحة التي كانت متاحة آنذاك، سواء كانت بنادقًا أو قنابلًا أو رشاشات عيار 50.

تحمل السجلات التاريخية مواقف الجيش السعودي في فلسطين خلال الحرب، حيث سالت دماء الجنود السعوديين في أراضي فلسطين أثناء صد العدوان عنها في عام 1948. ولا تزال الرياض تلتزم بمواقفها تجاه القضية الفلسطينية حتى الآن.

وفي قصته، يروي فلاح الشراري أن الجيش السعودي دخل العديد من مدن فلسطين، ووصلوا إلى مدينة اللد ومطار الرملة. وعندما وطأوا أرض فلسطين، استقبلهم أهلها بفرح وتقدير، معجبين ببسالتهم في السعي لاستعادة فلسطين.

وما زال فلاح الشراري، الذي يعيش في محافظة طبرجل، يتابع أخبار فلسطين ويعبر عن حبه لهعلى الرغم من أن الحرب العربية الإسرائيلية التي يشير إليها فلاح الشراري وقعت في عام 1948، إلا أن موقف المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية لا يزال قويًا حتى اليوم. منذ ذلك الحين، تعمل السعودية على دعم الشعب الفلسطيني وقضيتهم في المحافل الدولية.