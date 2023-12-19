شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه.. هذه الأعراض تُشير إلى نقص عنصر هام جداً للجسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يلعب الحديد دوراً رئيسي في توفير القوة للنظام المناعي في جسم الإنسان، وبالتالي يساعد الجسم في مقاومة العديد من الأمراض والالتهابات.

وتعمل خلايا الدم الحمراء على توصيل الأوكسجين الى الأنسجة التالفة، ولكي تكمل عملية الشفاء من المرض تحتاج الى الأوكسجين ولن تحصل عليه بدون الحصول على الحديد.

ويعاني الكثير من الأشخاص من التعب الشديد، والصداع، والدوخة، وبرودة القدمين، أو شحوب الجلد، ويحدث هذا عادة بسبب نقص الحديد في الجسم، لذلك يمكنك تضمين أفضل الأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي لمحاربة نقص الحديد، ومنها:

1. التونة.

تحتوي حصة 100 جرام من أسماك التونة على حوالي 1.25 مجم من الحديد، مما يجعلها واحدة من أفضل أنواع الأسماك الغنية بالحديد، ويمكن أن تختلف مستويات الحديد بحسب نوع التونة، وأيضاً على كيفية استهلاكها (نيئة أو مطبوخة)، وتعطي التونة المطبوخة حوالي 1.31 ملليجرام من الحديد وهو ما يمثل حوالي 9 بالمئة من RDA، كما توفر التونة أيضاً كميات جيدة من البروتين والنياسين والصوديوم وفيتامين ب 12.

2. السبانخ.

السبانخ من أفضل الأطعمة المشتقة التي تحتوي على مستويات عالية من الحديد، وتوفر 100 جرام من السبانخ المطبوخة 3.6 مجم من الحديد والتي تمثل حوالي 20 بالمئة من القيمة اليومية، وتحتوي السبانخ الخام على حوالي 2.7 ملغ من الحديد وهو ما يمثل حوالي 15 بالمئة من القيمة اليومية، السبانخ ليس فقط نباتاً غنياً بالحديد ولكنه أيضاً مصدر جيد للمغذيات الأخرى مثل فيتامين أ وفيتامين ك وحمض الفوليك والمنغنيز وما إلى ذلك.

3. البروكلي.

يعتبر البروكلي من أفضل الأطعمة الغنية بالحديد، وتقدم 100 جرام من البروكلي الخام حوالي 0.7 مجم من الحديد والتي تلبي 3 بالمئة من القيمة اليومية، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا الخضار على كميات عالية من فيتامين سي، مما يساعد في امتصاص الحديد بشكل أسرع، إلى جانب علاج نقص الحديد، يقدم الخضار أيضاً العديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامين أ، والصوديوم، والبوتاسيوم، والألياف الغذائية، وما إلى ذلك، لتحسين الصحة العامة.