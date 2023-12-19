انت الان تتابع تحقيق إسرائيلي بشأن هذا الفيديو.. شاهد ما فعلته قذيفة دبابة بجندية إسرائيلية وقفت أمامها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيفتح "تحقيقاً معمقاً" بعد أن أظهر مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي دبابة تابعة لجيش الاحتلال تقصف جندية تقف أمامها.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، قال جيش الاحتلال في بيان إن "الحادث الذي يظهر في الفيديو خطير ويخالف تماماً تعليمات السلامة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي"، مشدداً على أنه "سيكون هناك تحقيق معمّق وسيتم فرض العقوبات".

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