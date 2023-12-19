أكثر من ربع مليون نازح أصيبوا بالأمراض المعدية في قطاع غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 ديسمبر 2023, 9:53 صباحاً

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أكثر من ربع مليون نازح فلسطيني في قطاع غزة في مراكز الإيواء التابعة لوكالة "غوث" وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أصيبوا بالأمراض المعدية؛ وذلك بسبب حالة الاكتظاظ الشديدة في 156 مركز إيواء يقيم فيها نحو مليون ونصف المليون نازح فلسطيني في القطاع. وأوضحت وزارة الصحة، أن كارثة صحية تَحدث في مراكز الإيواء بسبب حالة الاكتظاظ، وانعدام سبل الحياة الإنسانية؛ لافتة أن مئات الجرحى والمرضى قد فارقوا الحياة؛ لعدم توفر العلاج والغذاء والمستشفيات التي تَوَقف 22 منها، بسبب القصف الإسرائيلي، وتدميرها بشكل كلي. وأشارت إلى أن تقارير صحية لمستشفيات قطاع غزة، سجلت نحو 190 ألف نازح أصيبوا بأمراض الجهاز التنفسي في مراكز الإيواء؛ وذلك بسبب حالة البرد وحلول فصل الشتاء، وانعدام سبل التدفئة في مراكز الإيواء، التي يقيم في المركز الواحد منها نحو 14 ألف نازح، ممن احتموا بتلك المراكز من القصف الإسرائيلي المستمر لليوم 74 على التوالي.

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