تراند اليوم : تفاصيل جديدة في عملية خطف لاعب نادي النصر السابق .. والكشف عن أسباب اختطافه

صحيفة الخليج 365: تعرض لاعب نادي النصر قبل عقدين مارسيلينيو كاريوكا، البالغ 52، للخطف يوما واحدا فقط، وبعده أطلق من خطفوه فجر الأحد سراحه بعد ظهر أمس الاثنين، بعد تلقيهم لفدية مقدارها 60 ألف ريال برازيلي، أي تقريبا 12 ألف دولار.

علاقة بامرأة متزوجة

وقبل ساعات من إطلاق سراحه، ظهر في فيديو وزعه خاطفوه على وسائل التواصل، وفيه يعترف بما قل ودل أنه أقام علاقة بامرأة متزوجة. كما ظهرت المرأة في الفيديو نفسه واعترفت بما اعترف به أيضا، وقال إن المسؤول عن خطفه وإبقائه في الأسر هو زوجها.

أسباب اختطافه

وظهر مارسيلينيو في مقطع فيديو شرح فيه الأسباب التي دفعته لأن يكون هدفا للخاطفين، ونفى ما صدر عنه في الفيديو، وقال إن الخاطفين أجبروه على الاعتراف بأن لديه علاقات مع المرأة المعروفة باسم تاييس، وقال: "كانت صديقتي منذ 3 سنوات. أعرف زوجها السابق "مارسيو" وطفليها، وهي امرأة نزيهة.. لقد قالوا الكثير من الأشياء.. لكني أؤكد بأن ليس لها أي علاقة بي".

عملية الخطف

وأوضح أن 3 رجال اقتربوا منه حين كان قرب الملعب الذي أقيم فيه الحفل الغنائي مساء السبت، فسيطروا عليه فجر الأحد وأخذوه في سيارته الخاصة إلى الأسر في ضاحية من سان باولو.

إصابة اللاعب