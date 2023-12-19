تراند اليوم : لا تخبيب بعد اليوم .. شاهد: أول تعليق من التيك توكر موفق العنزي بعد تغريمه 200 ألف ريال بسبب فيديو هادم للأسرة

صحيفة الخليج 365: ظهر التيك توكر موفق العنزي، في مقطع فيديو يقدم اعتذاره بعدما غرمته الهيئة العامة لتنظيم الإعلام مئتان ‪ ألف ريال بسبب فيديو ينشر محتوى هادم للأسرة السعودية والتحريض على المرأة

وقال العنزي في الفيديو، أقدم اعتذاري وحذفت كل المقاطع التي على حسابي، مناشدا كل من رأى مقطعه أن يحذفه.

وأوضح أنه لم يقصد الإساءة والمقطع فُهم بشكل خاطئ وانتشر بشكل سريع وسبب جدلا ولم يكن هذا هدفه.

وأشار إلى أنه تأثر بثقافة الريد بيل الأمريكية المعنية بحماية الرجل من الاضطهاد، مؤكدا أنه لا تخبيب بعد اليوم، قائلا: جميع المطلقات أخواتي وعلى العين والرأس.