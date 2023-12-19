تراند اليوم : دراسة حديثة تكشف عن مشروب يفيد مرضى السكري والسرطان إذا شرب يوميا

صحيفة الخليج 365: كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة جنوب الدنمارك، ونشرت في مجلة Nutrients أن شرب عصير الجزر يوميا يمكن أن يساعد على تعزيز جهاز المناعة وتقليل الالتهاب.

وتم اختبار دم 14 متطوعا أصحاء تتراوح أعمارهم بين 20 و55 عاما قبل تناول العصير ثم بعده بساعة.

واستهلك المتطوعون 30غ من مسحوق الجزر المجفف بالتجميد الممزوج بـ 500 مل من ماء الصنبور.

وأظهرت الدراسة نتائج واعدة بعد تناوله، ما دفع الباحثين إلى الاعتقاد بأن تناول عصير الجزر يمكن أن يفيد أولئك الذين يعانون من أمراض معينة، مثل مرض السكري والسرطان، حيث يلعب الالتهاب دورا.

وذكرت الدراسة إن تناول الجزر له تأثيرات حادة على التفاعل في أجزاء من الجهاز المناعي الفطري، والمركبات النشطة بيولوجيا في الجزر التي يمكن أن تفسر هذه التأثيرات هي على الأرجح أوكسيليبين الأسيتيلين مثل فالكارينول وفالكارينديول".