شكرا لقرائتكم خبر عن صور| الضباب الكثيف يكسو أجواء رفحاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خيّم الضباب الكثيف صباح اليوم، على محافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية، وشكّل لوحات بانورامية ملفتة للأنظار بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخراً، وتدني مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير جداً، مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة إلى 7 درجات مئوية.

ورصدت "واس" الضباب في شوارع وميادين المحافظة الذي أضفى المزيد من أجواء المتعة.

كما دعت الجهات الأمنية قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر، وخاصة المسافرين على طريق الشمال الدولي باستخدام الأنوار التحذيرية، مع التدني الكبير للرؤية الأفقية.

يُذكر أن الضباب من الظواهر الطبيعية المفيدة للبيئة بشكل عام، ومنها منع تبخر مياه الأمطار أو التقليل منها بفعل حرارة الشمس، وبالتالي تتسرب إلى باطن الأرض، إضافة إلى تأثيرها في توفير الماء للنباتات التي ترتوي برطوبة الضباب.