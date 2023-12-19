شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد "الخارجية" للشؤون التنفيذية يوضح سمات منصة "تأشيرة" السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبد الهادي المنصوري، خلال ملتقى الحكومة الرقمية اليوم، أهم سمات منصة تأشيرة السعودية

وقال خلال المؤتمر: "هي منصة وطنية رقمية تشاركية لجميع الجهات الحكومية بهدف تحقيق مستهدفات المملكة الوطنية".

وتشمل سماتها:

الربط مع أكثر من 30 وزارة وهيئة وقطاع خاص لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات: منها تاشيرة الحج، تأشيرة الزيارة بغرض العمرة، تأشيرة الزيارة بغرض السياحة، وتأشيرات العمل.

تمكين أكثر من جهة حكومية وقطاع خاص من خلال التأشيرة الحكومية.

أتمتتة أهم إجراءات إصدار التأشيرات بهدف تحسين تجربة الزائر.

هوية وطنية حديثة تتناسب مع دور المنصة الوطني.

محرك بحث ذكي لتمكين الزائر من معرف التأشيرات المتاحة بيسر وسهولة.

مرجع موحد للتعرف على متطلبات جميع أنواع التأشيرات والتقديم عليها.

ملف شخصي محدد للزائر يسهل استعراض التأشيرات وإعادة التقديم عليها لاحقًا.

متطلبات موحدة للتأشيرات الخاصة بالزيارة والمرور نحو تجربة مستفيد مثالية.

آليات متقدمة وموحدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية، لإتاحة خدمة الحصول على التاشيرات، لزيارة الفعاليات والمؤتمرات المقامة بالمملكة.

إعادة تصميم رحلات الحياة لكافة أنواع التأشيرات، بهدف تقديم تجربة استثنائية لزوار المملكة.

تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة للتحقق من صحة البيانات ورفع كفاءة المنصة.

تعزيز العمل التشاركي وآلية اتخاذ القرار مع الجهات الحكومية.

ملتقى الحكومة الرقمية

تنظم هيئة الحكومة الرقمية الملتقى بهدف إبراز إنجازات الجهات الحكومية، واستعراض قصص نجاحها، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات.

إضافةً إلى مناقشة التحديات والتوجهات المستقبلية للحكومة الرقمية، وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.