شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين منصة تأشيرة السعودية لتعزيز خدمات المستفيد من الجهات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبد الهادي المنصوري، خلال ملتقى الحكومة الرقمية اليوم، تدشين منصة تأشيرة السعودية "KSA Visa".

وقال خلال المؤتمر: "بتدشين المنصة نواصل رحلة التطور الرقمي من خلال الدور الفعال لوزارة الخارجية في تحقيق أهداف الرؤية، وذلك من خلال تسخير كافة القدرات التقنية في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية".

وتابع: "بهدف وصول المستفيد إلى تجربة متكاملة وسلسلة تحقق كافة التطلعات والآمال، وتزيد من التعاون الوثيق مع مختلف الجهات الحكومية".

ملتقى الحكومة الرقمية

تنظم هيئة الحكومة الرقمية الملتقى بهدف إبراز إنجازات الجهات الحكومية، واستعراض قصص نجاحها، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات.

إضافةً إلى مناقشة التحديات والتوجهات المستقبلية للحكومة الرقمية، وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.