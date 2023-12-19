شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تتصدر.. زيادة عدد المستشفيات في المملكة إلى 493 بسعة 78 ألف سرير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ مجموع عدد المستشفيات العاملة في المملكة للعام 2022 نحو 493 مستشفيات بسعة سريرية تصل 78440 سريراً على مستوى كافة القطاعات الصحية، فيما بلغ عدد الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة 45470 سريراً بنسبة 58% من مجموع الأسرة بالمملكة.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة، بلغت حصة الوزارة والجهات الحكومية الأخرى 68,8% من إجمالي هذه المستشفيات، فيما شكلت حصة القطاع الخاص 31,2% منها.

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وأظهرت التقرير السنوي للوزارة أن الرياض حلت في المرتبة الأول بين المناطق الصحية من حيث عدد المستشفيات بعدد 110 مستشفيات، فيما حلت الشرقية حلت في المرتبة الثانية بعدد 52 مستشفى، ثم محافظة جدة 49 مستشفى، عسير 33، والمدينة المنورة خامساً ب 32 مستشفى.

أما أعداد الأسرَّة، فقد بلغت بنهاية عام 2022م، «78440» سرير، وبلغ عدد الأسرَّة في مستشفيات وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى 60627 سريراً، فيما بلغ عددها في مستشفيات القطاع الخاص 17813 ألف سرير.

الرياض تتصدر

وتصدرت منطقة الرياض المناطق من حيث عدد الأسرة في المستشفيات بنحو 20457 ألف سرير، تلتها المنطقة الشرقية ب 8591 سريراً ثم محافظة جدة 8244 سريراً، المدينة المنورة 5013، ومنطقة عسير 4237 سريراً.

ويأتي هذا الارتفاع في عدد المستشفيات والأسرَّة في إطار الجهود التي تبذلها اجهات المختصة في المملكة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وبما يلبي متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.