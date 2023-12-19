إطلاق إستراتيجية وهوية الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

وتسعى الهيئة من خلال إستراتيجيتها الجديدة، لقيادة القطاع الإعلامي في المملكة نحو الريادة على المستويين الإقليمي والدولي، ورفع جاذبيته الاستثمارية وتعزيز كفاءة كوادره الوطنية.
وتهدف الإستراتيجية إلى رفع إسهامات قطاع الإعلام في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 47 مليار ريال بحلول عام 2030، انطلاقًا من أهمية القطاع الذي يُعد غنيًا بالفرص التي يمكن اغتنامها في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة.
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