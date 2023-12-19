شكرا لقرائتكم خبر عن هل جربت أن تتناول جلد الدجاج.. قد تتغير نظرتك بعد هذه الحقائق الخفية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعتبر الدجاج مصدر أساسي للبروتينات المفيدة للجسم، ويحتوي الدجاج أيضاً على مادة السيلينيوم المضادة للأكسدة والتي تعالج الالتهابات في الجسم، وأما بالنسبة لجلد الدجاج المقرمش والمغطى بالبهارات، فله عناصر غذائية مهمة لصحة الإنسان:



1. يساهم في إنقاص الوزن لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية.

2. يحتوي جلد الدجاج على نسبة عالية من الدهون الغير المشبعة الأحادية. التي تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار، وتحفيز مستوي الكوليسترول الجيد



3. يساهم في التقليل من مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات والنوبات القلبية، فضلاً أنه يقلل من نمو الأورام السرطانية. فهو يحافظ على صحة القلب كونه غني بحمض الأوليك.



4. يمكن أن يساعد في خفض نسبة السكر في الدم، عن طريق الحد من مقاومة الأنسولين.



5. يحتوي على كميات معتدلة من الدهون الصحية التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز قدرة الجهاز المناعي على مكافحة العدوى والفيروسات، والحفاظ على كثافة العظام.