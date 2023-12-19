شكرا لقرائتكم خبر عن هل شرب الماء بعد الأكل نافع أم ضار.. ستصدمك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كثير من الأشخاص لا يستطيعون التخلي عن عادة شرب الماء بعد الأكل مباشرة فهل هذه العادة نافعة أم ضارة، سنقدم الإجابة وكل ما يهمك في هذا المقال.



هل يعتبر شرب الماء بعد الأكل عادة صحية؟

تنتشر الكثير من المعلومات الصحية المغلوطة عادةً، ويقوم الكثير من الأشخاص بإتباعها على أنها صحيحة.



إذ من المعروف أن شرب الماء بعد تناول الطعام يمكن أن يؤثر على عملية الهضم ويمنع إمتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح.

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‏لكن أكدت الكثير من الدراسات أن شرب الماء بعد تناول الطعام يساعد على تكسير الطعام أكثر حتى يتمكن الجسم من إمتصاص العناصر الغذائية فيها.



‏بالإضافة الى ذلك فإن شرب الماء بعد تناول الطعام يمكن أن يساعد على منع الإمساك والإنتفاخ وعسر الهضم.



‏بالتالي فإن هذه العادة لا تعتبر غير صحية أبداً بل يُنصح بتطبيقها بعد تناول أي وجبة من الوجبات.



أفضل أوقات لشرب الماء خلال النهار للمحافظة على رطوبة الجسم طيلة النهار:



ًعندما تستيقظون إشربوا كوباً أو كوبين من الماء مباشرة.



إشربوا الكثير من الماء فترة بعد الظهر لعلاج الركود بدلاً من اللجوء إلى القهوة.



إشربوا الكثير من الماء لعلاج الصداع.



إشربوا الماء قبل ممارسة الرياضة، خلالها وبعدها مباشرةً.



وأخيراً نأمل أن نكون قد قدمنا لك كل ما يهمك بخصوص موضوعنا.