شكرا لمتابعة خبر عن رجل إسباني يروي قصّته مع اللغة العربيّة : أحببت سماعها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏روى رجل إسباني يدعى دييغو، جاء للمملكة بهدف العمل، وعاد وهو يحمل حب اللغة العربيّة، قصته مع تعلمها .

وقال دييغو في مقطع فيديو :” عندما انتقلت إلى المملكة في عام 2013 للعمل كنت مهتمًا بالتعرف على الثقافة والتعرف على الشعب السعودي؛ لذلك قررت أن أبدأ في تعلم اللغة العربية التي اعتقدت أنها أفضل طريقة للتعرف على الثقافة .”

وأضاف:” أنه بعدها وجد شخصًا يريد تعلم اللغة الإسبانية مقابل أن يعلمه اللغة العربية، ولسوء الحظ تحسن لغته الإسبانية أكثر بكثير من لغته العربية “، لافتًا أن صوت سماح اللغة العربية جميل.

وتابع :” لا أعرف السبب لكنني وقعت في حب سماع صوتها والطريقة التي يتحدث بها الناس وأردت حقًا أن أتعلمها”، مُشيرًا إلى أن العبارة المفضلة لديه باللغة العربية هي ” ماشاء الله.”

وواصل :” ماشاء الله هو تعبير أحببته لأنني كنت أسمع هذا التعبير كلما عبّر شخصًا عن شيء إيجابي وكان الأمر أشبه بالاحتفال فأحببت ماشاء الله “، لافتًا أن هناك فتاة سعودية عندما سألها عن كيفية عمل لوحة مكتوب عليها العبارة أعدتها له كهدية في عيد ميلاده .

واختتم حديثه :” أخطط لزيارة الصيف المقبل مع أحد أبنائي ولا أستطيع الانتظار متحمس لرؤية أصدقائي السعوديين مجددًا .”