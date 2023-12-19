شكرا لمتابعة خبر عن طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، 3 درجات مئوية كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تظهر تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية وجازان.

وأشار إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.