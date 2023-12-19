شكرا لمتابعة خبر عن الحكم بنقل مخالفات مرورية على مركبة مواطنة إلى طليقها بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت المحكمة العامة في جدة بإصدار حكماً نهائياً، بنقل مخالفات مرورية مقيدة على مركبة مملوكة لمواطنة مطلقة، على سجل طليقها.

ويأتي ذلك بعدما أثبتت للمحكمة بأنه المتسبب في مخالفات قيمتها بنحو 20 ألف ريال.

وكانت مواطنة تقدمت بدعوى أمام الدوائر المرورية بالمحكمة العامة، ذكرت فيها امتلاكها مركبة مسجلة باسمها ولم تستخدمها، كانت بحوزة زوجها قبل طلاقها منه، وفي تلك المدة قيدت على المركبة مخالفات مرورية بقيمة 20 ألف ريال.

وطالبت بنقلها جميعها على المتسبب فيها «طليقها»، وقدمت أدلة على ذلك من شاهد وتفويض قيادة سابق باسم المدعى عليه ومحادثات «واتساب» تمت بينها وبين المدعى عليه في هذا الخصوص.

واطلعت الدائرة على البينة المقدمة من المدعية وإلى المستندات المرفقة واطلعت على نظام المرور ولائحته التنفيذية في جلسة عن بعد تخلف عن حضورها المدعى عليه، وانتهت إلى إصدار حكمها بنقل المخالفات المرورية وبقيمتها 20 ألف ريال وتسجيلها على مرتكبها الفعلي «طليقها»،

واكتسب الحكم الصفة النهائية، كونه من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض، وجرى النطق بالحكم وعد حكماً نهائياً في حق أطراف الدعوى.