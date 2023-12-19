شكرا لمتابعة خبر عن المسند: إذا استمرت الملوثات بالعالم فمن المتوقع أن ترتفع الحرارة بعد 7 سنوات.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا الدكتور عبد الله المسند أنه في حال استمرت الملوثات بالعالم فمن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بعد 7 سنوات.

وقال المسند:” من المتوقع أن ترتفع الحرارة١’١ أو ١’٢ درجة كما هو الآن قد وصلت له ، وبعد سبع سنوات ربما نصل بشكل اسرع مما هو متوقع إلى 5’1 ، وهنا ما يسعى له العالم أجمع أن يتم التوقف عند هذا الارتفاع

وأضاف”فإن تجاوزنا هذا السقف هنا قد يحدث ما لا يحمد عقباه فيما يتعلق بالبيئة والإنسان والحيوان والنبات ”