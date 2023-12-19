شكرا لمتابعة خبر عن غازي الذيابي يكشف عن أعلى أجر تلقاه مقابل إعلان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مشهور مواقع التواصل الاجتماعي غازي الذيابي عن تفاصيل الأجور التي تلقاها مقابل تقديمه للإعلانات.

جاء ذلك ردًا على سؤال الإعلامي محمد الدريم، أنه تلقى مبلغ 81 ألف دولار، أي ما يعادل 300 ألف ريال، مقابل إعلان وكان ذلك الرقم أعلى قيمة تلقاها.

وأضاف الذيابي أنه في بداية شهرته، تلقى مبلغ مالي ضئيل مقابل إعلان قام به، وكان حوالي 1620 دولار، أي حوالي 6 آلاف ريال.