شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكشف عن السبب الحقيقي لاعتذار نانسي عجرم عن احياء حفلات في موسم الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

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قدمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم اعتذارها عن المشاركة في الليلة الثالثة والأخيرة من مهرجان “ميدل بيست” في الرياض، كتعبير عن احترامها لمشاعر الحزن التي يعيشها الشعب الكويتي جراء وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

السبب الحقيقي لاعتذار نانسي عجرم

وأشارت نانسي في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي إلى أنها تأمل في لقاء جمهورها السعودي في وقت لاحق وفي ظروف أفضل.عبرت نانسي عجرم عن تعازيها للشعب الكويتي عبر منصة “إكس”، حيث قالت: “أصدق التعازي للكويت وشعبها الحبيب بوفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح. الرحمة لروحه”.

وتضامن العديد من نجوم الفن والمشاهير مع الشعب الكويتي، من بينهم نجوى كرم، وإليسا، وهدى حسين، وإلهام الفضالة، ونوال الكويتية، وعبد المجيد عبدالله، وفارس كرم، وشريهان، وأصالة نصري، وسلاف فواخرجي، وديانا كرزون، وهيا الشعيبي، ورحمة رياض، وغيرهم الكثير.