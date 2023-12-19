انت الان تتابع أمانة العاصمة المقدسة تدعو المقاولين لتجنب التسبب بالتشوه البصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 ديسمبر 2023, 11:32 صباحاً

دعت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، المقاولين إلى تجنب المخالفات المتسببة بالتشوه البصري والإتلاف. وقالت الأمانة: إن ارتكاب المخالفات يعرض المقاول للجزاءات والغرامات المالية، ومنها عدم إزالة المخلفات الناتجة من أعمال الحفر بعد الانتهاء منها في محيط الحفرية، أو إتلاف الشوارع الأسفلتية أو المعبدة أثناء السير بالمعدات أو استخدامها لأعمال الحفر. وكذلك عدم ردم الحفريات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بعد الانتهاء من العمل فيه، أو إتلاف أي ممتلكات عامة بأي وسيلة كانت خلال أعمال الحفريات.

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة العاصمة المقدسة تدعو المقاولين لتجنب التسبب بالتشوه البصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.