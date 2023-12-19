شكرا لقرائتكم خبر 5 جلسات تفتتح اليوم الثاني لمؤتمر الشبكات الذكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة فعاليات الدورة الحادي عشر للمؤتمر السعودي للشبكات الذكية بـالرياض تحت شعار "نحو شبكات المستقبل" بمشاركة أكثر من 120 متحدث محلي واقليمي ودولي، لمناقشة أبرز المستجدات والتحديات في مجال الشبكات وتقنياتها المتقدمة ورفع الوعي، وزيادة مستويات استخدامها وتطبيقاتها محلياً.

ويناقش المؤتمر في نسخته الحالية العديد من المحاور الهامة والتي تتضمن العدادات الذكية والحلول المتقدمة لإدارة البيانات، الجوانب التنظيمية وسياسات الطاقة، الذكاء الاصطناعي ودراسات سلاسل الكتل في الشبكات الذكية، تطبيقات الأمن السبراني في الشبكات الذكية، توطين تقنيات خدمة الشبكة الذكية.

ويستعرض المؤتمر الدروس المستفادة عالمياً من تجارب الدول الأخرى في الشبكات الذكية، وموثوقية ومرونة النظم في الطاقة الكهربائية، تكامل مصادر الطاقة المتجددة مع الشبكات نقل الطاقة، المركبات الكهربائية ونظم تخزين الطاقة، برامج وتقنيات كفاءة الطاقة، الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالشبكات الذكية. ويعد المؤتمر منصة لعرض اخر المستجدات ونقطة التقاء مع صناع القرار في مجال الشبكات لنقل المعرفة والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية.

كما افتتح الأمير عبدالعزيز بن سلمان المعرض المصاحب للمؤتمر والذي تشارك فيه مجموعة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، والذي يعرض اهم المستجدات في مجال الشبكات الذكية.