مصر والأردن يتفقان على إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 ديسمبر 2023, 12:40 مساءً

اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني على العمل من أجل إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، والعمل على التسوية العادلة والشاملة لها. وأفاد بيان للرئاسة المصرية، بأن "السيسي" تلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن، لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمصر لفترة جديدة. وأضاف أن الملك عبدالله، أكد حرص الأردن على مواصلة تعميق وتعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار التشاور والتنسيق بشأن مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.

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