تراند اليوم : "قالوا له رح تحلق وتضبط عندنا عشا!" .. بالفيديو .. أغرب قصة زواج لشاب بعد تخرجه من الثانوية على ابنة عمه

صحيفة الخليج 365: روى التيك توكر سيف آل عمار قصة زواج أحد أصدقائه بعد لقاء جمعهما عقب غياب 10 سنوات.

وقال آل عمار في فيديو متداول: اليوم واجهت واحد من الشباب لم أقابله منذ 10 سنوات منذ أن تخرجنا من ثانوي، وأخبرني عن قصة زواجه.

وتابع: يقول تزوجت أول ما تخرجت من الثانوي، كنت لابس قميصي عند غنمي وشوي وعمي جاي يقول رح تحلق وتضبط عندنا عشا فقال لعمه أبشر .

وأضاف: ركبت مع عمي ويدوير ويدخل بيته ودخلت المجلس لقيت أبوي والمملك جالس بالدفتر من أيام الدفاتر ، ويقول اللهم أني زوجتك فلانة وجلست أتلفت حسبته مقلب لين دريت إنه عرس صدق.دد

وواصل على لسان صديقه: بعد شوي جاء أبوه ويطلع 5 آلاف ريال ويحذفها في حضني وما عرفت وين أروح كنت في الـ 19 من عمري والمراة في الـ 17 عاما.

وأردف: رحت بيتي أرتب شنطتي وطلعت ورحت البيت واركبت المرأة ما أدري وين أروح المهم مسكت خط الدمام وأنا ما أدري هي مرة ولا رجال ما دريت إنها مرة لين وصلت الدمام.