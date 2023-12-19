تراند اليوم : بالفيديو..وزير الطاقة : المجتمع السعودي قرر أن يكون منفتحا على تجارب العالم .. نحن هنا كما نريد أن نكون لا كما يريد الآخرين أن نكون

صحيفة الخليج 365: قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة حكومة وشعبا قررت أن تكون مجتمع منفتح على العالم.

وقال الأمير عبدالعزيز: الآن نحن انتقلنا إلى مراحل متعددة إلى الذكاء الاصطناعي وإلى كل ما يمكن أن نفعله للانتقال الواقعي لما يمكن أن نصل إليه.

وتابع: أعتقد أن هذا المؤتمر وكل المؤتمرات الأخرى التي ترعاها الوزارة هو دليل آخر على أنه نحن كمجتمع سواء حكومة أو شعب قررنا أن نكون مجتمع منفتح على تجارب العالم وأيضا منفتحين ولسنا خجلين من أن نقول نحن هنا كما نريد أن نكون لا كما يراد أن نكون.