شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الخفجي.. تعويض 35 مستحقًا بعدد من أحياء المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت بلدية محافظة الخفجي، القرعة العلنية لتعويضات المنطقة المقسومة وصنادق عشيرق وصنادق السفانية، وذلك بحضور المستحقين من التعويضات، ولجنة التعويضات من البلدية وأمانة المنطقة الشرقية.

وقال رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد الحميداني، بأن القرعة جرت بحضور لجنة التعويضات من البلدية، وأمانة المنطقة الشرقية والمستحقين من التعويضات بالمنطقة المقسومة وصنادق عشيرق وصنادق السفانية، والتي تم حصرهم من عدة لجان آنذاك.

وأشار إلى أنه جرى استقبال أصحاب التعويضات لسحب القرعة العلنية المتواجدين بالمركز الحضاري، وسحب اللجنة نيابة عن الذين لم يحضروا من الأشخاص المعوضين أو من ينوب عنهم حسب الأنظمة والتعليمات.

وأضاف أن القرعة شملت عدد الأشخاص الذين تم تعويضهم وهم 35 شخصًا، بعدد من الأحياء بالمحافظة، وهي حي الأندلس، وحي الشاطئ، وحي عشيرق، وحي الخزامة.

وأكد الحميداني أن اللجنة مستمرة في أعمال حصر التعويضات، منوهًا بأن يمكن لمن لديهم تعويضات مراجعة البلدية لاستكمال باقي البيانات حسب الأنظمة والتعليمات.

وأعرب المستحقون من التعويضات عن سعادتهم بإجراء القرعة العلنية، والتي أسفرت عن اختيارهم للحصول على التعويضات.