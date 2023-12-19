انتقال تدريجي لشركات العمرة إلى السياحة

علمت « دوت الخليج » عن قرب الانتقال التجريبي لشركات العمرة إلى قطاع السياحة، حيث سيتم البدء بعدد محدود من الشركات الرائدة ثم المتوسطة ثم الصغيرة، وسيستبدل مسمى التأشيرة بالزيارة، وستكون الشركات ملزمة بتقديم خدمات فعلية «سكن ونقل وبرامج سياحية»، ولن يكون هناك ما يسمى بالخدمة الأرضية لمنع أي «تلاعب في التأشيرات» إذ يتوجب تقديم خدمات تكاملية للمعتمر وسياحية، وستطبق لائحة الغرامات على أي مخالف يثبت أنه يقدم تأشيرات ولا يملك أي برامج منفذة. وأوضحت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق لـ«دوت الخليج» أن الهدف الأسمى هو تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مع أهمية شمولية شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين والزوار لبرامج السياحة الداخلية لإثراء تجربة المعتمر، وعدم اقتصارها على نشاط العمرة. العمرة 2022 - 24.715.307 معتمرين. - 9.517.829 أدوا العمرة لمرة واحدة. - 8.372.429 معتمري الخارج. - 3.700.785 ذكور. %44.20 - 4.671.644 إناث. %55.80 - 16.342.878 من الداخل. -6.642.881 سعوديون. %40.65 - 9.699.997 غير سعوديين. %59.35



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