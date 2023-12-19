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مجلس الوزراء يوافق على تسمية عام 2024 بـ عام الإبل

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الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، على تسمية عام 2024م بـ عام الإبل.

وفي مستهل الجلسة، أشاد مجلس الوزراء بجهود ولي العهد، في قيادة ملف استضافة لمعرض (إكسبو 2030)، وفوزها بهذا الحدث العالمي.

كما تناول المجلس مجمل الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد، إلى دولة قطر، وما أكدته مباحثاته مع أمير دولة قطر من متانة العلاقات الأخوية، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون الثنائي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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