شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الوزراء يوافق على تسمية عام 2024 بـ عام الإبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، على تسمية عام 2024م بـ عام الإبل.

وفي مستهل الجلسة، أشاد مجلس الوزراء بجهود ولي العهد، في قيادة ملف استضافة السعودية لمعرض (إكسبو 2030)، وفوزها بهذا الحدث العالمي.

كما تناول المجلس مجمل الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد، إلى دولة قطر، وما أكدته مباحثاته مع أمير دولة قطر من متانة العلاقات الأخوية، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون الثنائي.