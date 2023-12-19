شكرا لمتابعة خبر عن رئيس ديوان المظالم: سيتم إطلاق بوابة الجهات الحكومية لإدارة الخدمات الرقمية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف، إنه سيتم إطلاق بوابة الجهات الحكومية لإدارة الخدمات الرقمية.

وقال اليوسف في كلمته على هامش ملتقى الحكومة الرقمية:” أن ديوان المظالم باعتباره قضاءً إدارياً مرتبطٌ بالجهات الحكومية.”

وأوضح أن هذه البوابة تجعل الجهات الحكومية مديراً لهذا الحساب لتفعيل جميع خدماته الرقمية سواء التمثيل أو التفويض أو الاطلاع على الأحكام والاعتراض عليها رقميا دون أي تدخل لتسهيل عملياته.

وأضاف :” أنه داخل البوابة يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في قراءة المدد وإشعار مقدّمي الدعوة بنهاية الدعوة أو عدم القبول مع الاحتفاظ بحقه في رفع الدعوى.”

وأشار إلى أن مستهدفات ديوان المظالم من استخدام الذكاء الاصطناعي هو المساعدة على اتخاذ القرار في حال تباطؤ الأحكام أو تأخرها، بجانب معرفة المستفيد الخارجي لمصير القضية بشكل عام.

يُذكر أن هيئة الحكومة الرقمية تنظم اليوم وغداً، النسخة الثانية من ملتقى الحكومة الرقمية تحت شعار “مستقبلنا الآن”، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وبحضور عدد من الوزراء، ونخبة من الخبراء والمختصين وصنّاع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.