شكرا لمتابعة خبر عن السماح بزراعة القمح والأعلاف الموسمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرار بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية وفق ضوابط تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة

كما وافق المجلس على قرار اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية الذي نص على “الموافقة على رفع مستهدف المحتوى المحلي في استراتيجية قطاع الطرق من (60%) إلى (70%) بحلول عام 2030م، وذلك بالتواؤم مع مستهدف المحتوى المحلي للمشتريات الحكومية حسب الاستراتيجية الوطنية للتوطين”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في الرياض.