شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر : طمية ستوفر خدماتها قريباً في مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت هيئة الهلال الأحمر أن مركبة الإسعاف والإنقاذ البرمائية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، الشهيرة بـ “طمية” أصبحت خدماتها متوافرة في مدينتي الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الجنوبية لافتة إلى أنه ستتوافر خدماتها قريباً في العواصم الإدارية الأخرى٠

وكانت هيئة الهلال الأحمر دشنت المركبة “طمية” في موسم حج العام الماضي، في إطار جهودها لتأمين تجربة حج آمنة في موسم الحج 1444، من أجل تحقيق سلامة الحجاج، وضمان الوصول الإسعافي الأكبر للمناطق التي لا تتمتع مركبات الإسعاف التقليدية الوصول إليها.

وقال فارس الروقي، مدير إدارة النقل في هيئة الهلال الأحمر، أن المركبة “طمية ” عبارة عن مركبة إسعاف وإنقاذ برمائية، وتعد الأولى من نوعها في الشرق الاوسط، إذ تتمتع بقدرة الوصول إلى أصعب الأماكن، فضلاً عن قدرتها في تنفيذ مهام الإنقاذ، والإسعاف٠

ولفت إلى أنها مجهزة بما يلزم لإسعاف، وإخلاء المصابين، عوضاً عن مركبات الإسعاف التقليدية، فضلا عن أنها تستطيع الوصول إلى المناطق الوحلة، أو المائية، أو حتى تلك المناطق، إذ تتمتع بطاقة استيعابية لنقل مريض أو أثنين، وأيضاً ستة أشخاص آخرين مع سائق المركبة المجهزة للعمل المتواصل إلى نحو ١٩ ساعة دون توقف أو أكثر من ٦٥ ساعة في وضعية الوقوف.