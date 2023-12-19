شكرا لمتابعة خبر عن الموافقة على إنشاء هيئة للألعاب والرياضات الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء ، على إنشاء هيئة باسم (الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية) ، وفقاً لترتيباتها التنظيمية ، وأقر تسمية عام 2024 بـ”عام الإبل 2024م” .

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، في الرياض .

كما اطلع مجلس الوزراء ، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها .