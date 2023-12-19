بدر بن عبدالله يُثمّن موافقة مجلس الوزراء على تسمية عام 2024 بـ"عام الإبل"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 ديسمبر 2023, 1:43 مساءً

ثمّن الأميرُ بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، موافقةَ مجلس الوزراء على تسمية عام 2024 بـ"عام الإبل"؛ للاحتفاء بالقيمة الثقافية الفريدة التي تُمثّلها الإبل في حياة أبناء الجزيرة العربية، وتأصيل مكانتها الراسخة، وتعزيز حضورها محليًّا ودوليًّا، باعتبارها موروثًا ثقافيًّا أصيلًا، ومكونًا أساسيًّا في البناء الحضاري. ورفَع الشكرَ والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ على ما تحظى به الثقافة والمثقفون من رعايةٍ كريمة ودعمٍ غير محدود منَحَ الثقافة السعودية حقَّها من الاعتزاز والفخر، والاحتفاء بجذورها الراسخة، وقيمها وعناصرها الثقافية الأصيلة، وتقديمها إلى العالم. وستتولّى وزارةُ الثقافة الإشرافَ على "عام الإبل 2024"، وستعمل من خلاله على إبراز قيمة الإبل وارتباطها بالهوية السعودية، وذلك عبر مبادرات وبرامج متنوّعة، تنفّذها الوزارة بالتعاون مع شركائها؛ لتعزيز الجهود الوطنية لتنمية قطاع الإبل وزيادة مستوى مساهمته في التنمية الوطنية.

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