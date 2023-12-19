انت الان تتابع سفير الهند بالمملكة يعتبر مهرجان الإبل انعكاسًا للاهتمام الكبير بالإرث الثقافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 ديسمبر 2023, 1:53 مساءً

زار سفيرُ الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان، اليوم، مهرجانَ الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة، التي تقام تحت شعار "عزّ لأهلها" في الصياهد. وتجوّل السفير الهندي في أرجاء المهرجان، واستمع لشرحٍ عن رؤيته ورسالته وشموليته وفعالياته، مؤكّدًا أن ما شاهده اليوم من تنظيم وتطوير يعكس الاهتمام الكبير لحكومة المملكة بهذا الإرث الثقافي العريق. وقال: أبهرني ما شاهدته خلال زيارتي للمهرجان التي تعدّ الأولى، وانبهرت بالتطور الكبير على مختلف المستويات، واستخدام التقنية في مختلف أرجاء المهرجان، بالإضافة إلى تنوّع المعروضات والجهات المشاركة". وأشار إلى أن ما تقوم به حكومة المملكة من خلال هذا المهرجان يحفظ هذه الثقافةَ ويؤصّلها لدى الشعوب، لاسيما مع ما يحتويه من فعاليات متنوّعة تناسب مختلف الشرائح الزائرة، وتعكس مدى أهمية هذا الموروث.

كانت هذه تفاصيل خبر سفير الهند بالمملكة يعتبر مهرجان الإبل انعكاسًا للاهتمام الكبير بالإرث الثقافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.