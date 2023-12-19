انت الان تتابع استئصال ورم في المرارة الصفراوية بالكبد لمريض بمستشفى الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 ديسمبر 2023, 1:54 مساءً

نجح فريق طبي في مستشفى الملك سلمان، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من التعامل مع حالة طبية نادرة لمريض عانى من وجود ورم في المرارة الصفراوية في منطقة الكبد. وكان قد أجري الكشف على المريض في عيادة الجراحة العامة، وإجراء مجموعة من الفحوصات المخبرية والإشعاعية المتقدمة؛ كالأشعة المقطعية بالصبغة عالية الجودة متعددة المقاطع. وتبين وجود ورم في المرارة الصفراوية بالكبد، ليقرر الفريق الجراحي بقيادة استشاري الجراحة العامة وجراحة الكبد والبنكرياس وأورامهما د. سعود بن جديعان، استكشاف كامل المنطقة، بما فيها القناة الصفراوية والغدد اللمفاوية، ليتم بعدها استئصال الورم والمرارة وأحد فصوص الكبد، باستخدام المنظار الجراحي الدقيق. ونفذت العملية الجراحية بنجاح دون وجود أي مضاعفات، وتمكن المريض من معاودة حياته الطبيعية ولله الحمد. وكان التحدي خلال الجراحة، أن استئصال الورم تم بمساحة ضيقة جدًا مع أولوية الحفاظ على سلامة الكبد ووظائفه. يُذكر أن هذا النوع من الجراحات يتطلب وجود تقنيات حديثة، وكوادر طبية متخصصة مؤهلة، تتوفر جميعها في مستشفى الملك سلمان، وفق مستهدفات تجمع الرياض الصحي الأول ورؤيته الصحية.

كانت هذه تفاصيل خبر استئصال ورم في المرارة الصفراوية بالكبد لمريض بمستشفى الملك سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.