انت الان تتابع الودائع الادخارية والزمنية في النظام المصرفي تقفز 49.4% بنهاية الربع الثالث لـ 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قفزت مستويات النمو السنوي للودائع الادخارية والزمنية في النظام المصرفي السعودي بنسبة تقدر بـ 49.4% بزيادة بلغت قيمتها 268.1 مليار ريال، ليبلغ إجماليها مستوى الـ 811,3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2023م، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام السابق والبالغة نحو 543,2 مليار ريال، لتصل بذلك إلى مستويات جديدة، حيث شكلت نحو 30.5% من إجمالي "عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل" والبالغ نحو 2,7 تريليون ريال.

وحققت الودائع الادخارية والزمنية نموًّا ربعيًّا بنسبة تقدر بنحو 5.3% وبقيمة زيادة بلغت 41,0 مليار ريال، مقارنة بمستويات بلغت 770,2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2023م.

كانت هذه تفاصيل خبر الودائع الادخارية والزمنية في النظام المصرفي تقفز 49.4% بنهاية الربع الثالث لـ 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.