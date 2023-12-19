دوريات أمن جازان تقبض على 3 مقيمين لترويجهم 1.3 كجم شبو

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 ديسمبر 2023, 2:15 مساءً

قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهم (1.3) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو). وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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