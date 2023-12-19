إعلان البرنامج التفصيلي لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 ديسمبر 2023, 2:23 مساءً

أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن البرنامج التفصيلي لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن الذي ينطلق في 27/ 7/ 1445هـ، الموافق 8/ 2/ 2024م، ويستمر أحد عشر يومًا، وذلك على ميدان الجنادرية للهجن بالرياض. ويتنافس ملاك الهجن المشاركون من كافة دول العالم على جوائز تتجاوز قيمتها الـ 70 مليون ريال سعودي، مقسمةً على 224 شوطًا، من خلال فئات (حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول). وتضمن البرنامج التفصيلي الذي أعلنه الاتحاد السعودي للهجن تفصيلًا عن الأشواط ومسافاتها وأيامها، حيث جاءت فئة الحقايق على مسافة 4 كيلومترات، واللقايا 5 كيلومترات، والجذاع 6 كيلومترات، والثنايا والحيل والزمول 8 كيلومترات. وسيقام خلال المهرجان سباق الهجانة للرجال والذي يبلغ مسافته 5 كيلومترات، وسباق الهجانة للنساء الذي يبلغ مسافته 2 كيلومتر. ويتنافس المُلاك خلال المهرجان على جائزة سيف خادم الحرمين الشريفين للنقاط والتي تصل جائزتها إلى مبلغ 1,500,000 ريال للفائز. ويحظى قطاع الهجن بدعمٍ كبير من قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ للمساهمة في تطوير هذه الرياضية التاريخية، والحفاظ على مكانتها كتراث ثقافي ورياضي مهم للأجيال القادمة، ليكون سباق الهجن أحد الرياضات الوطنية التي ستسعى به المملكة نحو العالمية.

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