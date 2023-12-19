شكرا لقرائتكم خبر عن "العامة للطرق": انتهاء إصلاح 23 كم من طريق الجبيل الظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق استمرار أعمال الإصلاح والتوسعة على طريق الظهران الجبيل، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستوى السلامة على الطريق.

حيث تبلغ الأعمال على الطريق 34 كم، عبر 6 مراحل تنفذ بأعلى معايير الجودة والسلامة، ويُنشأ مسار رابع على الطريق، مع تنفيذ عدد من عوامل السلامة منها: حواجز خرسانية بطول 28 ألف متر طولي، المشي والسفلتة بأكثر من 18 ألف متر، مع تنفيذ أعمال الدهانات الأرضية على الطريق بحوالي 11 ألف متر مربع.

إنجاز أكثر من 69% من أعمال الإصلاح

كما انتهى إصلاح الطريق وتوسعته بطول 23 كم، وإنجاز أكثر من 69% من إجمالي أعمال الإصلاح والتوسعة، وتنفذ أعمال أخرى بأعلى معايير الجودة والسلامة، وصولًا للارتقاء بهذا الطريق الحيوي الذي يعد أحد أهم الشرايين المهمة في المنطقة الشرقية.

يذكر أن الهيئة العامة للطرق تهدف للارتقاء بقطاع الطرق انطلاقًا من دورها في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيم هذا القطاع الحيوي، والعمل على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف لرفع مؤشر المملكة في جودة الطرق للمؤشر السادس عالميًا، مع خفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030م.