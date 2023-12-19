شكرا لقرائتكم خبر عن أول عربي.. طبيب سعودي يفوز بجائزتين عالميتين في الطب المهني والبيئي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل الطبيب السعودي جليس محمد رضاوي على جائزتي ”الإنجاز مدى الحياة“ من الكلية الأمريكية في الطب المهني والبيئي، والمجموعة البريطانية في الطب المهني.

وتعد الجائزتان من أعلى الجوائز التي يمنحها تخصص الطب المهني والبيئي، حيث يعتبر الدكتور جليس أول سعودي وعربي، وأول شخص خارج الولايات المتحدة الأمريكية يحصل عليهما.

وقال الدكتور جليس لـ ”اليوم“: ”حصلت على الجائزتين الأولى في أبريل 2023، والثانية في ديسمبر 2023، وهما تكريم للإنجازات التي حققتها في مجال الطب المهني والبيئي على مدار أكثر من 25 عاماً، سواء داخل المملكة أو خارجها.“

وأضاف: ”أهدي هذه الجائزتين إلى بلدي المملكة العربية السعودية، وإلى جميع العاملين في مجال الطب المهني والبيئي في العالم".