طريف تسجّل أدنى درجة حرارة في السعودية

سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، 3 درجات مئوية كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد. فيما سجلت أبها وحائل والقريات وبيشة 4 درجات مئوية، أما نجران وشرورة وخميس مشيط فسجلت 5 درجات مئوية. أما عرعر ووادي الدواسر فقد وصلت درجات الحرارة فيها إلى 6 درجات مئوية، ثم جاءت كلا من تبوك وسكاكا والقيصومة ورفحاء في المركز السادس من حيث تسجيل أدنى درجات حرارة بدرجة حرارة بلغت 7 درجات مئوية. أما بريدة فقد سجلت 8 درجات مئوية .



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