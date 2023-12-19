شكرا لمتابعة خبر عن تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحث على خطر تناقل الشائعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الثلاثاء تعميماً لكافة خطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 9 / 6 / 1445هـ، لحث الناس عن خطر تناقل الشائعات وضرورة نبذها والتحذير من الاستماع لها.

وتضمن تعميم الوزارة أيضا بيان ضررها السيء على الفرد والمجتمع، وكذلك التحذير من أن يتحدث المسلم بكل ما يسمع دون أن يتثبت، وذلك امتثالاً لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (بحَسْبِ المَرْءِ مِنَ الكَذِبِ أنْ يُحَدِّثَ بكُلِّ ما سَمِعَ) رواه مسلم.

كما تضمّن التعميم توجيه الخطباء بالاستدلال بالنصوص والآثار الشرعية المُحذّرة من نشر الشائعات وتلقيها، وبيان خطورتها على الفرد والمجتمع، والتأكيد على أهمية استقاء المعلومة من المصادر الموثوقة.