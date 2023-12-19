شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن معلق رياضي سعودي ينشر تغريدة نارية عن كهربا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مراكز صيانة وقطع غيار سوزوكي المعتمدة في جدة 1445 نشر الإعلامي الرياضي عادل الملحم تغريدة على حسابه الرسمي على منصة تويتر حول لاعب النادي الأهلي المصري، محمود كهربا. معلق رياضي سعودي ينشر تغريدة نارية عن كهربا وقال الملحم في تغريدته: “بصراحة، كهرباء لا يبدو أنه يستحق اللعب في فريق كبير مثل الأهلي القاهري.”

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