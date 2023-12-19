شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نشر صورة نادرة لأمير الكويت الشيخ صباح في شبابه تشعل الخليج بسبب موضة ملابسة وتسريحة شعره في شبابه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مراكز صيانة وقطع غيار سوزوكي المعتمدة في جدة 1445 انتشرت صورة نادرة للأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح في فترة شبابه، حيث ظهر وهو يقف بجانب ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. صورة نادرة لأمير الكويت الشيخ صباح في شبابه الصورة العفوية التي التقطت في وقت سابق أظهرت الأمير الراحل وهو يرتدي الزي العسكري، بينما كان الشيخ نواف يرتدي الزي المدني. يُذكر أن مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن حالة الحداد العام لمدة 40 يومًا، مع إغلاق للدوائر الرسمية لمدة 3 أيام، احترامًا وعزاءً في فقدان الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح.

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