شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد فوزه في الانتخابات رسالة عاجلة من ولي العهد للرئيس المصري والان مع التفاصيل الكاملة

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أرسل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

بعد فوزه في الانتخابات رسالة عاجلة من ولي العهد للرئيس المصري

في برقيته، عبر خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس السيسي، ولشعب مصر، متمنيًا المزيد من التقدم والازدهار. وشدد على تميز العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا التطلع إلى تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات.

كما أعرب ولي العهد في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس السيسي ولشعب مصر، معربًا عن رغبته في تعزيز الروابط الثنائية وتطويرها في مختلف الميادين.

تأتي هذه التهاني كتعبير عن العمق والقوة في العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتعكس حرص القيادتين على تعزيز هذه العلاقات الاستراتيجية في جميع المجالات.