شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعر قياسي اليوم في مصر لطن الاعلاف عند هذا المستوى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت أسواق الأعلاف في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023، زيادة ملحوظة في أسعارها، بعد تحسن طفيف خلال يوم أمس الاثنين. يُسجل الآن ارتفاعًا في أسعار مختلف أنواع الأعلاف، مما يشير إلى تأثير عدة عوامل على هذا التحرك السوقي.

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