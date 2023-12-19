شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. حملة تصادر 2,3 طن من الخضراوات في بسطات عشوائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة محافظة جدة، حملة ميدانية في نطاق بلدية العزيزية لمكافحة عناصر التشوه البصري.

وأسفرت عن رصد عدد من ممارسات بيع الخضراوات على الباعة الجائلين؛ وإزالة الحواجز، وذلك ضمن جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري ومكافحة ”البيع العشوائي“، ورصد المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.

الباعة الجائلين

وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية هبة البلوي، أن الفِرَق الميدانية واصلت خلال الأسبوع الماضي حملاتها الرقابية الشاملة على مواقع الباعة الجائلين في أحياء متفرقة من النطاق.

وأكدت أنه جرى مصادرة أكثر من 2,3 طن من الخضراوات والفواكه، كما رصدت الحملة عددًا من الحواجز العشوائية بـ 14 موقعاً المسببةً للتشوه البصري في بالنطاق.

يأتي ضمن جهود الأمانة للحدّ من الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري، ومتابعة البسطات المخالفة وإزالتها بشكل مستمر.