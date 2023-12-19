شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الحكومة الرقمية.. فرصة للارتقاء بالخدمات وتحسين بيئة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعد ملتقى الحكومة الرقمية بمثابة فرصة تفاعلية لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي.

ويساعد الملتقى في إبراز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، ويسهم في تمكين الجهات الحكومية من تحسين التجربة الرقمية لتحقيق رضا المستفيدين.

كما يحسن بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال والمستثمرين من الاطلاع على الفرص والممكنات؛ والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية وتبني التقنيات الناشئة لتحسين جودة الحياة.

الحكومة الرقمية

ملتقى الحكومة الرقمية يبرز أيضًا قصص نجاح الجهات الحكومية في تبني أفضل التجارب في الحكومة الرقمية.

ويساعد الملتقى في تمكين الجهات الحكومية من تسريع مسيرة التحول الرقمي، وفقًا لرؤية موحدة للحكومة الرقمية.

ويعد الملتقى منصة تفاعلية لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي، كما أنه فرصة لاستعراض جهود الجهات الحكومية في تقديم أفضل تجربة رقمية للمستفيدين.