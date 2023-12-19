شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 329 كجم من المبيدات المحظورة في العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة 329 كجم من المبيدات المحظورة لدى مؤسستين زراعيتين بالعاصمة المقدسة، ضبطت لدى إحداها 299 كجم، فيما ضبطت لدى الأخرى 30 كجم من المبيد.

وحكم على الأولى بغرامه قدرها أربعون ألفا وخمسة وسبعين ريال، بينما الأخرى ألزمتها الوزارة بغرامه مالية قدرها خمسة آلاف ومائتان وخمسون ريال تسددان لخزينة الدولة ، والحكم بإغلاق المحلين لثلاثة أشهر، واتلاف المواد المخالفة عن طريق مؤسسة أو شركة متخصصة في التخلص من المواد الكيميائية وذلك على حساب المؤسسة المخالفة .

يأتي ذلك بعد صدور قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة استنادًا إلى ما تقتضيه المصلحة العامة وبعد الاشارة الى محضر توصية لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

حملات رقابية

قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، إن هناك حملات رقابية على أسواق ومحلات بيع المبيدات لضبط المخالفين، والمبيدات غير المصرح بها تنفذ مع هيئة الغذاء والدواء لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق، وغير المصرح بها، والبذور مجهولة المصدر.

وأضاف أن مأموري ضبط مخالفات المبيدات يجرون جولات تفتيشية بشكل دوري، وذلك للكشف على المبيدات والبذور الزراعية، مناشدا المزارعين بإبلاغ الوزارة عن حالات غش المبيدات، سواء في المحلات أو الأسواق، لمساعدة الجهات المنفذة في القضاء على آفة المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها والبذور مجهولة المصدر .